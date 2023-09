– Tässä hän on nyt. Päätimme seurata jääkarhun pärjäämistä. Ruoka on maistunut hyvin ja voimaa on kertynyt. Uteliasta ja luottavaista pentua odottaa nurkan takana loppuelämän hyvä koti. Laumanvartijan pentu kasvaa jopa 45 kilon painoiseksi ja 70cm korkeaksi, Lounais-Suomen poliisi luonnehtii X:ssä.