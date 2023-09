Kuka hylkäsi pienen koiranpennun kauppaan Turussa? "Ei kuuluisi riepottaa pitkin kauppoja"

– Selvitämme, mistä koiranpentu on oikeasti lähtöisin. Ei ole varmuutta, kenellä kaikilla pentu on ollut ja minkälaisen matkan se on kulkenut. Tuon ikäinen pentu on vielä riippuvainen emostaan. Ei kuuluisi riepottaa pitkin kauppoja, Tikka kertoo puhelimitse.