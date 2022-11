Turkki teki ilmaiskuja al-Holin leiriä valvovia kurdijoukkoja vastaan, kahdeksan kuoli

Turkki on sunnuntaista lähtien tehnyt Syyriaan ilmaiskuja, joissa on Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuollut ainakin 58 ihmistä. Iskujen taustalla on aiemmin tässä kuussa kuusi ihmistä Istanbulissa surmannut pommi-isku, josta Turkki syyttää kurdien PKK-järjestöä.