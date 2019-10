Turkki syyttää Syyrian kurdeja tulitauon rikkomisesta – myös Turkin kerrottu rikkoneen tulitaukosopimusta

Turkin puolustusministeriön mukaan Turkki on pitäytynyt sopimuksessa, mutta kurdit ovat tehneet 36 tunnin aikana yhteensä 14 hyökkäystä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on varoittanut, että operaatio jatkuu, jos kurdit eivät vetäydy.

Myös Turkin on kerrottu rikkoneen sovittua tulitaukoa Pohjois-Syyriassa, minkä maa on kiistänyt. Kurdien tiedottaja on syyttänyt Turkkia alkaneen viisipäiväisen tulitauon rikkomisesta. Mustafa Balin mukaan Turkki jatkoi perjantaina ilmaiskuja ja tykistötulta kurdien alueelle.