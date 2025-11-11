Turkin puolustusministeriön mukaan etsintä- ja pelastustoimet ovat käynnissä.
Turkin asevoimien rahtikone on syöksynyt maahan Georgiassa, kertoo Turkin puolustusministeriö.
Azerbaidzhanista takaisin Turkkiin matkalla olleessa koneessa oli ministeriön mukaan kyydissä 20 ihmistä.
Turkkilaisministeriö kertoi aiemmin tänään, että rahtikone syöksyi maahan Georgian ja Azerbaidzhanin rajalla.
Ministeriö ei vielä tuolloin ilmoittanut, montako ihmistä koneessa oli.