Tuore gallup: Trump johtaa Harrisia kolmessa tärkeässä osavaltiossa

Gallupissa tiedusteltiin vastaajilta, miten he äänestäisivät, jos Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestettäisiin nyt.

Trump on Harrisin edellä Arizonassa prosentein 50–45, Pohjois-Carolinassa luvuin 49–47 ja Georgiassa 49–45.

The New York Timesin mukaan kyselyt todistavat sen, että marraskuussa pidettävistä presidentinvaaleista on tulossa yhdet kaikkien aikojen tiukimmista presidentinvaalikamppailuista Yhdysvaltain historiassa.