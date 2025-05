Tuore ennuste: Tällainen on päättäjäisviikonlopun sää

Lauantain pihajuhlissa voivat myös sateenvarjot tulla tarpeeseen.

Ylioppilasjuhlien pihateltat on syytä kiinnittää vankasti, sillä lauantaiksi on luvassa melko tuulista säätä. Puuskaiseen tuuleen on syytä varautua ainakin maan länsiosissa, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta STT:lle.

Teltoilla ja sateenvarjoillakin voi olla tarvetta, sillä lauantaina saatetaan saada sadekuuroja etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Myös lännessä voi tulla jokunen kuuro.

Ylioppilaslakin saaneita ja muita koulunsa päättäneitä juhlitaan lauantaina noin 13–18 asteen lämpötilassa, Ilmatieteen laitokselta arvioitiin.

Lauantain sateet ovat seurausta perjantaina illalla lounaasta saapuvasta sadekuuroalueesta, joka leviää yön aikana lähinnä itä- ja Pohjois-Suomeen.

Sitä ennen vietetään Suomessa perjantaina pääosin poutapäivää. Jonkin verran kuuroja saattaa kuitenkin olla luvassa ainakin idässä. Lämpötilat ovat perjantaina 15–20 lämpöasteessa pohjoisinta Suomea myöten.

Sunnuntaina kalsakkaa pohjoisessa

Osin kostean lauantain jälkeen sää pääosin poutaantuu sunnuntaiksi Suomen etelä- ja länsiosissa. Pohjoiseen on sen sijaan luvassa sadekuuroja myös sinä päivänä.

Sunnuntain lämpötilat asettuvat maan etelä- ja keskiosissa 14–19 asteeseen. Suomen pohjoisosissa päivän korkein lämpötila näyttäisi vajoavan sunnuntaina paikoin vain 7 asteeseen. Enimmillään mittarit näyttävät pohjoisessa noin 12:ta astetta.

Ilmatieteen laitokselta arvioitiin, että viikonlopun lämpötilat osuvat Suomen etelä- ja keskiosissa melko lähelle ajankohdalle tyypillisiä lukemia.

Maan pohjoisosissa on sunnuntaina toukokuun lopun keskimääräistä lämpötilaa viileämpää.

Merellä tuulee perjantaina navakasti Ahvenanmerellä, Saaristomerellä sekä Pohjois-Itämeren länsi- ja itäosassa. Lauantaina kovan tuulen varoitus on voimassa puolestaan Suomenlahdella ja Selkämeren pohjoisosassa.

Maa-alueille ei ole annettu viikonlopuksi säävaroituksia.