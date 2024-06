Juhannuksen sää: Poutaa ja mukavaa lämpöä!

Erityisesti juhannuslauantai on laajalti poutainen. Poutaisinta on odotettavissa länsirannikolle ja maan lounaisosiin.

Maastopalovaroitus osassa maata

Juhannuslauantaiksi lämpötilat nousevat, ja maan länsiosissa päivän ylin lämpötila on 22–23 astetta. Idässä ja pohjoisessa lämpötila kipuaa 17–19 asteen välille. Aivan pohjoisimmassa Lapissa on viileämpää. Sunnuntaina sää lämpenee koko maassa, jolloin lämpötila on laajalti 20–24 astetta.