Tuomas Iisalo: "Ei ole huomista"

Tuomas Iisalo lähtee pyrkimään NBA-päävalmentajauransa ensimmäisiin pudotuspeleihin Memphis Grizzliesin kanssa Suomen aikaa varhain keskiviikkoaamuna, jolloin hänen joukkueensa kohtaa pudotuspelikarsinnassa Golden State Warriosin.

Ottelun voittaja etenee pudotuspeleihin länsilohkon seitsemänneltä sijalta ja saa vastaansa Houston Rocketsin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Häviäjä saa vielä yhden mahdollisuuden ja kohtaa perjantaina voittajan Dallas Mavericksin ja Sacramento Kingsin välisestä pudotuspelikarsinnasta.

Tämän ottelun voittajasta tulee länsilohkon pudotuspelikaavion kahdeksas ja viimeinen joukkue.

– Pudotuspelikarsinnan vaikea puoli on, ettet saa uutta mahdollisuutta. Se on yksi peli. Jos häviät, saat toisen pelin, mutta et pääse pelaamaan samaa vastustajaa vastaan uudelleen. Minun lähestymistapani on, ettei ole huomista. Me teemme minkä voimme tänään ja menemme päivä kerrallaan, Iisalo sanoi Grizzliesin viimeisen runkosarjapelin jälkeen.

– Suurin asia, joka antaa minulle luottamusta, on se, miten kaverit ovat ottaneet asian omakseen, ja yleisesti me olemme hyvässä tilanteessa pudotuspeleihin mentäessä.

"Joka päivä kaverit panevat parastaan"

Sekä Memphisillä että Golden Statella on takanaan hyvin alkanut mutta lopulta 48 runkosarjavoittoon päätynyt kausi.

Ennen tähdistöottelutaukoa Memphis oli voittanut 36 ottelua ja hävinnyt 18, vaikka oli joutunut pelaamaan 21 peliä ilman tähtitakamiestään Ja Morantia. Sen jälkeen alkoi luisu, joka johti maaliskuun lopussa Taylor Jenkinsin irtisanomiseen ja Iisalon nousuun väliaikaiseksi päävalmentajaksi.

Iisalon runkosarjan lopulla valmentamista yhdeksästä ottelusta Grizzlies voitti neljä.

– Minulle itseluottamusta antaa se, että joka päivä harjoituksissa kaverit panevat parastaan. Minusta me pelasimme todella kovia vastustajia vastaan viime viikkoina, Iisalo sanoi.

Golden State voitti kolme joukkueiden neljästä runkosarjakohtaamisesta. Näistä viimeinen oli Iisalon päävalmentajakauden kolmas ottelu, jonka Warriors vei 134–125 Stephen Curryn 52 pisteen siivittämänä.

Curryn, Draymond Greenin ja kesken kauden hankitun Jimmy Butlerin myötä Warriors suorastaan pullistelee pudotuspelikokemusta Grizzliesiin verrattuna.

Butler-kaupan jälkeen Green on pelannut alkukautta enemmän keskushyökkääjänä. Se tarkoittaa Memphisin merkittävän pituusedun korostumista, mutta 222-senttisen tulokassentterin Zach Edeyn on pärjättävä puolustuksessa Warriorsin liikettä vastaan, jotta Iisalo voi peluuttaa häntä.

Golden State ja Memphis olivat vastakkain kevään 2021 pudotuspelikarsinnassa, jolloin Memphis otti jatkoajalla voiton 35 pistettä nakuttaneen Morantin johdolla.