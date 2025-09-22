Uhri päätyi elokuussa Kalliossa yllätyshyökkäyksen myötä tajuttomaksi ja sairaalaan.
Helsingin poliisi tutkii epäiltyä törkeää pahoinpitelyä, joka tapahtui Kalliossa 5. elokuuta. Poliisi pyytää vihjeitä epäillyn henkilöllisyydestä ja olinpaikasta.
Pahoinpitely tapahtui elokuussa iltapäivällä Harjutorinkadulla. Tuntematon epäilty lähestyi asianomistajaa ja kävi yllättäen hänen kimppuunsa jonkinlaisen astalon kanssa.
Kuva epäillystä edestäpäin.Helsingin poliisi
Kuva epäillystä takaapäin.Helsingin poliisi
Asianomistaja menetti lyönnin seurauksena tajuntansa ja joutui sairaalaan. Poliisi epäilee, että epäilty oli tekohetkellä päihtynyt.
Kaikki tiedot epäillystä ja hänen liikkeistään pyydetään numeroon 046 922 4651. Tietoja voi ilmoittaa numeroon maanantaista sunnuntaihin kello 8–16.