Tunisian rannikolla uponneesta tankkerista ei viranomaisten mukaan vuoda öljyä mereen

Päiväntasaajan Guinean lipun alla purjehtineen aluksen lastina on 750 tonnia dieselöljyä. Se upposi Gabesinlahdella lauantaina.

Tunisian ympäristöministeriön mukaan tankkeri on päätynyt kyljelleen noin 20 metrin syvyyteen. Sukeltajat ovat tarkastaneet aluksen kunnon ja varotoimena uppoamispaikan ympärille on asetettu öljypuomit, viranomaiset kertoivat. Tarkoituksena on pumpata tankkeri tyhjäksi polttoaineesta.