"Tummennetuilla ikkunoilla varustetut bussit ajoivat pois vankilasta" – Ukraina ja Venäjä aloittivat vankienvaihdon

Rossija 24 -kanavan mukaan moskovalaisvankilan edestä on nähty lähtevän busseja osana toimenpiteitä, joilla on tarkoitus käynnistää vankienvaihto. Myös AFP:n paikalla oleva kirjeenvaihtaja on nähnyt tummennetuilla ikkunoilla varustettujen bussien ajavan pois vankilasta.