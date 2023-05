Tulvahuippu vasta edessä Torniossa ja Ylitorniolla – Tekninen johtaja: "Evakuointiin ei näillä näkymin tarvetta"

Länsi-Lapissa on pahin tulvatilanne 55 vuoteen. Talven runsas lumimäärä suli kerralla pois, ja se on saanut aikaan valtavan vedenpaljouden. Kolarissa ja Pellossa tulvaveden pinta on kääntynyt jo laskuun, muttan Torniossa ja Ylitorniolla tulvahuippu on vasta edessäpäin.