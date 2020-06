Tulsa perui ulkonaliikkumiskiellon Trumpin vaalitilaisuuden alla – kaupungissa järeät turvatoimet, kannattajat leiriytyneet jo alueelle

Perjantaina Trump kiitteli kuitenkin tviitissään sitä, että ulkonaliikkumiskielto on peruttu. Tviitti oli mahdollista ymmärtää niin, että peruminen koskisi vain Trumpin tilaisuuteen tulijoita.

Tilaisuus on valtava. Paikalle odotetaan ainakin sataa tuhatta ihmistä. Tosin sisälle BOK Centeriin mahtuu alle 20 000 ihmistä.

Trumpin valintaa vaalitilaisuuden paikaksi on kritisoitu. Yli 300 mustaihoista kuoli Tulsassa vuonna 1921, kun joukko asein ja räjähtein varustautuneita valkoihoisia hyökkäsi mustien asuinalueelle.

Tiesulkuja ja huolta koronaviruksesta

Ulkonaliikkumiskiellon poistosta huolimatta kaupunki on varautunut poliittiseen tilaisuuteen järein turvatoimin. BOK Centerin läheisyyteen on esimerkiksi kasattu tiesulkuja, jotka estävät autoilijoiden ja jalankulkijoiden pääsyn alueelle.

Uutistoimisto AFP:n mukaan rajoituksiin ovat törmänneet myös Trumpin kannattajat. Osa heistä on leiriytynyt tapahtumapaikan edustalla jo päiviä päästäkseen eturivin paikoille, kun hurmoshenkisistä kampanjatilaisuuksistaan tunnettu Trump nousee lauteille. Kannattajat joutuivat kuitenkin keräämään telttansa ja siirtymään pois valvotulta alueelta.

Jo etukäteen on kannettu huolta esimerkiksi koronaviruksen leviämisestä tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa. Oklahoma ei ole toistaiseksi ollut pahiten viruksesta kärsineiden osavaltioiden joukossa.

Esimerkiksi New York Timesin laskennan mukaan siellä on todettu tähän mennessä yhteensä noin 9 700 tartuntaa. Useissa muissa osavaltioissa tartuntoja on rekisteröity vähintään kymmeniä tuhansia. Oklahomassa tartuntamäärät ovat kuitenkin kääntyneet kesäkuussa kasvuun. Torstaina uusia tartuntoja todettiin lehden mukaan noin 450.