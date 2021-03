Tullin koronakoirat eivät pääsekään töihin: Ministeriön mukaan lääketieteellinen näyttö ei riitä, tulli on hämmentynyt – "Koulutetut koirat eivät voi odottaa loputtomiin"

Koronakoirien kouluttaja: Koiran osumatarkkuus on yli 90 prosenttia Koronakoirien kouluttajan Jukka Malisen mukaan koronakoulutuksen saaneen koiran osumatarkkuus viruksen tunnistamisessa on jopa 90 prosenttia. – Ainakin minusta se on kova prosenttiosuus koiran koulutuksessa, Malinen toteaa. Vaikka ministeriö ei ole sulkenut kokonaan ovea koirien käytöltä, koulutetut koirat eivät voi odottaa loputtomiin. Tulli onkin tekemässä pikaisesti päätöksiä karvaisten apulaisten suhteen. – Käytännössä nämä koirat laitetaan toiseen etsintälinjaan ja koulutetaan (siihen). Niitä hyödynnetään siis muulla tavoin, kouluttaja Mika Nieminen kertoo. Uusien koronakoirien kouluttaminen kestää kuukaudesta puoleentoista.