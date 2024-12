Tulli jatkaa Eagle S -tankkerin öljylastin selvittelyä – kohteena useita tahoja

Tullin esiselvitys Eagle S -öljytankkerin polttoainelastiin liittyvästä epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta on edelleen kesken.

Käytännössä Tulli selvittää, onko Venäjälle asetettuja pakotteita rikottu, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

– Selvitämme olosuhteita, jotka liittyvät asiaan, ja muitakin asiaan liittyviä seikkoja, sanoo Sinkkonen STT:lle.

Hän ei kerro yksityiskohtaisesti, mitä asioita Tulli selvittää. Esiselvityksen kohteina on useita eri tahoja, mutta Sinkkonen ei kerro niistä tarkemmin. Tällä hetkellä selvityksessä ei ole muita rikosnimikkeitä kuin törkeä säännöstelyrikos.

Tankkeria epäillään Estlink 2- sähkökaapelin vaurioittamisesta Suomenlahdella. Tulli ei selvitä kaapelin katkeamista vaan polttoainelastiin liittyviä asioita.

Sinkkonen ei kommentoi esiselvitykseen liittyviä asioita, kuten mahdollisia vakuutuksia tai tankkerin reittiä. Hän ei myöskään kerro aluksen kapteenin kansallisuutta tai aluksen omistukseen liittyviä yksityiskohtia.

Sinkkonen ei pysty vielä kertomaan, milloin päätös mahdollisesta esitutkinnan aloittamisesta tehdään.

– Kun saamme tiedot kasaan, sen jälkeen teemme harkinnan. Keskustelemme luonnollisesti syyttäjän kanssa ja päätämme lopullisesti, miten toimimme.

Tullilain toimenpide auttaa selvityksessä

Venäjältä ei ole pakotteilla kielletty öljyn kuljettamista, mutta sen öljylle on asetettu 60 dollarin hintakatto barrelilta. Venäjä kuitenkin kiertää hintakattoa niin sanotulla varjolaivastolla, johon myös Eagle S -aluksen epäillään kuuluvan.

EU on jo asettanut pakotelistalle lähes 80 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaa alusta. Konsulttiyritys Oxford Analytica arvioi aiemmin joulukuussa, että varjolaivastoon kuuluvia aluksia on jopa 600, joista 400 öljytankkereita.

Aiemmin on kerrottu, että Tulli on pidättänyt aluksen lastina olleen polttoaineen. Sinkkosen mukaan kyseessä on tullilaissa oleva hallinnollinen toimenpide, jolla polttoaine otetaan väliaikaisesti haltuun. Näin toimitaan, jotta asiaa pystytään selvittämään.

Öljytankkerissa olevaa polttoainetta ei ole Sinkkonen mukaan kuitenkaan tarpeen siirtää pois aluksesta.