"Tulkaa pian, pelkään häntä", 15-vuotias Alexandra soitti kolmesti poliisille, mutta joutui silti surmatuksi – koko Romaniaa järkyttäneen rikostapauksen hätäpuhelunauhoitteet vuotivat julkisuuteen

KidnapattuAlexandra kuoli kaappaajansa käsiin, vaikka hän soitti poliisille kolme kertaa ennen kuolemaansa. Tapaus on järkyttänyt ihmisiä maassa suuresti ja saanut jopa sisäministerin eroamaan.

Hätäpuhelunauhoitteet julkaistiin

Osa romanialaismedioista on julkaissut tytön kolmen hätäpuhelun sisällöt. Useat kansainväliset mediat ovat sittemmin yrittäneet vahvistaa nauhoitteiden todenperäisyyttä.

– Tulkaa pian, pelkään häntä, hän löi minua, Alexandran on kerrottu sanoneen hätäpuhelunauhoitteella.

– Luulen, että hän on tulossa takaisin ja olen peloissani.

Viimeisessä puhelussa poliisi vakuutti tytölle, että apua on tulossa ja pyysi häntä rauhoittumaan. Tyttö itki puhelimessa ja pyysi poliisia pysymään hänen kanssaan linjoilla.

Epäilty tunnustanut teon

Poliisien kerrotaan etsineen kolmesta rakennuksesta, ennen kuin he pystyivät tunnistamaan tytön olinpaikaksi epäillyn talon kolmelta aamuyöllä. He myös hakivat kotietsintälupaa asunnolle, vaikka se ei ole lain mukaan tarpeellista. Poliisi tutki asunnon vasta seuraavana aamuna.

Tytön kaappaajaksi epäilty 65-vuotias mies on tunnustanut tappaneensa Alexandran. Lisäksi hän on myöntänyt syyllisyytensä 18-vuotiaan Luiza Melencun kuolemaan. Luiza on ollut kadoksissa huhtikuusta sakka.