Yllättävä tulivuorenpurkaus Uudessa-Seelannissa, turistiryhmä kiersi kraatterissa hetki ennen purkausta – Guardian: Ainakin 20 ihmistä loukkaantunut

Viranomaisten mukaan purkaus sattui White Islandilla, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä pohjoisen saaren rannikolta. White Island on asumaton turistikohde.

The Guardianin mukaan ainakin 20 ihmistä on loukkaantunut purkauksessa. Uutistoimisto Reutersin mukaan loukkaantuneita on useita.