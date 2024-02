Tulevan presidentin isä: Alex antaa aina 150 prosenttia

– Mihin vain Alex ryhtyy, hän antaa aina 150 prosenttia, olkoon se sitten urheilua, politiikkaa tai opiskelua. Siihen ainakin hänen isänsä on tottunut, että hän aina panee kaiken likoon, vanhempi Stubb sanoi vaalivalvojaisissa tuloksen selvittyä.

Göran Stubb oli silmin nähden ylpeä pojastaan ja hänen kampanjatiimistään.

– He ovat tehneet mahtavaa työtä puoli vuotta. Kun on seurannut sitä päivittäin läheltä, niin en usko, että ihmiset edes ymmärtävät, kuinka kovan prässin alla kaikki nämä ehdokkaat ovat olleet. Mielestäni on ollut kauhean hienoa, että on ollut niin sivistynyt ja hieno kampanja. Ei ole haukuttu toisia eikä oltu ilkeitä, vaan asiallisia ja toisia kunnioittavia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Neuvoja ei Göran Stubb aio pojalleen presidentin tehtävään valmistautumiseen antaa.

– Kukas minä olen antamaan neuvoja Suomen tasavallan presidentille. Kyllä hän tietää, mitä tekee, Stubb naurahtaa.

"Uskomaton kokemus"

Itseään Alexander Stubbin bonusmammaksi kutsuva Pirkko Mannola nyökytteli miesystävänsä vieressä.

– Olen hyvin ylpeä Alexista. Tämä on ollut aivan uskomaton kokemus. Tämä jää historiaan ja minun mieleeni loppuelämäkseni, että saa tämmöisessä olla mukana ja näin läheltä seurata. Vapaaehtoistyöntekijät tekevät tuntitolkulla työtä. On ollut hieno nähdä, miten sitoutuneita he ovat.

Mannola ja Stubb kertovat olleensa jonkin verran mukana muun muassa vaalitenteissä yleisönä, ja he ovat tehneet myös yllätyskäyntejä Stubbiloissa eli kampanjan vaalikahviloissa.

Mannola ei keksi Alexander Stubbista mitään huonoa sanottavaa.