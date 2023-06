Orpon hallitus nimitetään tänään: Tulevakin hallitus on naisvaltainen – keski-ikä lähes sama kuin Marinin hallituksessa

Tänään nimitettävän Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen ministereiden keski-ikä on 47 vuotta. Myös edeltävän Sanna Marinin (sd.) hallituksen keski-ikä oli 47 vuotta.

Nuorin ministeriehdokas on kokoomuksen tuleva työministeri Matias Marttinen , 32, joka aloittaa työnsä kahden vuoden kuluttua. Varttunein ministeriehdokas on perussuomalaisten tuleva sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso , 62.

Orpon hallituksessa on 19 ministerisalkkua, mutta neljä salkkua on on jaettu kahden vuoden pätkään, joten ministerin pestin pääsee kokeilemaan 23 ihmistä.