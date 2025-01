Elon Musk tähyää nyt Eurooppaan – Risto E.J. Penttilä: Taustalla kompleksi

Yhdysvaltalaismiljardööri Elon Musk on viime aikoina kiinnittänyt huomionsa Britannian ja Saksan politiikkaan.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä toteaa, että miljardööri Elon Muskin kiinnostusta Britannian ja Saksan politiikkaan selittää laajemmin kiinnostus Eurooppaan.

– Muskin analyysi on se, että sama tauti – samat lääkkeet. Hän näkee, että Euroopalla on sama tauti, joka on siis taloudessa liian korkea verotus, liian paljon byrokratiaa ja politiikassa sekä kulttuurissa liiallinen woketus ja vasemmistolaisuus.

Penttilän mukaan Musk kokee, että lääke ei voi olla perinteiset puolueet.

– Samalla tavalla kuin Amerikassa tällainen Maga-republikanismi tuli kokonaan perinteisten puolueiden ulkopuolelta, niin hän uskoo, että tällainen samanlainen lääke toimisi myöskin Euroopassa. Ja siksi hän on ryhtynyt kannattamaan Saksassa ja Britanniassa laitapuolueita, joita ei kummassakaan maassa ole pidetty sisäsiisteinä eikä hallituskelpoisina.

Penttilän mukaan tilanteeseen pitää lisätä Muskin messias-kompleksi.

– Hän haluaa pelastaa maailman ja hän uskoo, että hänellä on siihen sekä teknologiset että nyt myöskin poliittiset ratkaisut.

Penttilä kiteyttää, että Musk on "aika poikkeuksellinen henkilö", joskin hän huomauttaa, että Amerikan politiikan historiassa kyllä löytyy 1900-luvun alusta vaihe, jossa rikkaat teollisuusjohtajat näyttelivät suurta roolia Yhdysvaltain politiikassa. Musk tosin tekee Penttilän mukaan asiat äärimmäisellä tavalla.

– (Donald) Trump ja Musk kyllä nyt tekevät historiaa monella ja mielenkiintoisella tavalla, lievästi ilmaistuna.