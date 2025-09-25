Tukholman maratonin tänä vuonna voittanut etiopialainen Shewarge Alene on kuollut 30-vuotiaana, maratonorganisaatio uutisoi Instagramissa.
Julkaisun mukaan Alene oli tullut huonovointiseksi harjoituksen aikana Etiopian Addis Abebassa. Hänet oli kuljetettu sairaalaan, jossa hän kuoli.
Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Alene osallistui uransa aikana 26 maratonkisaan, joista hän voitti kaksitoista ja sijoittui kolmen parhaan joukkoon yhdeksässä muussa kisassa. Alkukesästä juostun Tukholman maratonin Alene voitti ajalla 2.30.38.
Alene asui Meksikossa, mutta oli kuolemansa aikaan harjoittelemassa Etiopiassa.