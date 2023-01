Cubuksen tuotteita vedetään myynnistä – ota pois käytöstä heti

Lämpöpussi

Turvallisuuspuutteen vuoksi takaisin vedetään CH Down Footmuff-7323551 -lämpöpussi . On havaittu, että tuotteen sisäpuolen kangas on liian liukasta, ja lapsi voi joutua pussin sisälle. Tämä aiheuttaa tukehtumisen vaaran. Tuotetta on myyty Cubuksen verkkokaupassa, ja se tulee poistaa käytöstä välittömästi.

Unipussi

Toinen takaisinvedettävistä tuotteista on unipussi, jota on myyty kolmessa eri värissä. 7335060 Ch My first Favorite Knotted Sleeper -unipussin kaula-aukko on liian suuri, ja tämä voi aiheuttaa tukehtumisen vaaran. Tämän lisäksi unipussin sisällä olevat lenkit voivat aiheuttaa kiinnijuuttumisen vaaran, Tukes kertoo.