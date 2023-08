Tuhannet vallankaappauksen kannattajat kokoontuivat Ranskan tukikohdan lähelle Nigerissä

– Aiomme saada ranskalaiset lähtemään! Ecowas ei ole itsenäinen, se on Ranskan manipuloima, mielenosoittaja ja opiskelijoiden liiton jäsen Aziz Rabeh Ali sanoi.

Sotilasjuntta kaappasi vallan maan länsimieliseltä presidentiltä Mohamed Bazoumilta kaksi viikkoa sitten, kun tämän omat vartijansa telkesivät hänet palatsiinsa. Vallankaappauksen jälkeen useat maat ja kansainväliset järjestöt ovat vaatineet vaaleilla valitun presidentin palauttamista valtaan. Myös Nigerin entinen siirtomaaisäntä Ranska on tuominnut vallankaappauksen painokkaasti.

Aiempi mielenosoitus johti evakuointitoimiin

Nigerissä on osoitettu mieltä sotilasjuntan puolesta useita kertoja vallankaappauksen jälkeen. Ranskan Nigerin-suurlähetystön ulkopuolella 30. heinäkuuta pidetty vihamielinen mielenosoitus sai maan järjestämään kansalaistensa vapaaehtoisen evakuoinnin maasta.

Nigerissä on 1 500 ranskalaissotilasta, jotka on lähetetty maahan avuksi sen kahdeksan vuotta kestäneessä taistelussa jihadisteja vastaan. Monet heistä on sijoitettu lentotukikohtaan lähellä Niameytä.