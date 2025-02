TTK-tanssija Saana Akiola teloi jalkansa: "Olen niin surullinen"

Tanssiopettaja Saana Akiola loukkasi jalkansa tanssiharjoituksissa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu tanssinopettaja Saana Akiola joutui keskeyttämään tulevat oppituntinsa, sekä tanssikiertueensa jalkavamman vuoksi.

– Olen niin surullinen, ettei mitkään emojit tai kirosanat riitä sitä kertomaan, mutta samaan aikaan minun on ihan pakko uskoa et tällä on joku isompi merkitys minun elämässäni, Akiola kirjoittaa.

Tapaturma sattui tanssiharjoituksissa. Akiola kertoo esiintymisen olevan hänelle henkireikä, sekä tanssin olevan tulonlähde, mikä tippuu nyt loukkaantumisen myötä.

– Joka tapauksessa minun opetukseni jää hetkeksi tauolle ja kaikki minun tuloni oli kiinni kiertueessa ja opetuksissa.

– Tanssi ja esiintyminen on minulle kaikista tärkeintä ja vaikka unelmoinkin töistä, jotka ei liity tanssiin niin en kyllä tarkoittanut ihan tätä! Vaikka tekisin mitä tiedän, etten pystyisi ikinä kokonaan luopumaan tanssista ja varsinkaan esiintymisestä, mutta näköjään aika ajoin minut pakotetaan ottamaan vähän rauhallisemmin ja miettimään et mitä minä haluun vielä isona tehdä, Akiola kirjoittaa.

Akiola aikoo käyttää kuitenkin vaativan tilanteen hyödyksi.

– Ja kunhan selviin - aion käyttää kaiken minun energiani minun unelmieni eteen ja tehdä tästä perse saikusta kannattavan, hän kirjoittaa.