TTK-bändin solisti jännitti yhtä esitystä ylitse muiden – purki oloaan sekunteja ennen suoraa lähetystä omaperäisellä tavalla

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tansseja tahdittaa 11-henkinen bändi, Sami Pitkämön Orkesteri. Sama yhtye on toiminut TTK-tanssien elävöittäjänä vuodesta 2006 ohjelman alkuajoista lähtien.

Vuonna 2020 yhtyeeseen liittyi solisti Antti Koivula , joka on toiminut myös muun muassa Anna Puun bändin riveissä. Koivula päätyi mukaan bändiin, kun TTK-kaudelle suunniteltiin erään tanssin taustalle rap-duo Outkastin klassikkokappaletta B.O.B.

Sen lisäksi, että Koivula laulaa orkesterissa, hänet nähdään toisinaan myös erilaisten instrumenttien varressa. Joka kaudella on ollut mieleenpainuvia hetkiä bändiläisenkin näkökulmasta, mutta yhden Koivula muistaa kuitenkin erityisesti. Se oli hänen ensimmäisellä kaudellaan syksyllä 2020, kun Miisa Grekov ja Marko Keränen tanssivat cha cha chan AC/DC:n kappaleen Highway to Hell tahtiin.

– Espanjan erilaisilla murteilla laulaminen on jotenkin hämmentävän siistiä. En puhu kieltä, mutta se kiinnostaa jotenkin laulutyön puolesta, ottaa niitä kappaleita haltuun. Ne ovat niin erilaisesta kulttuurista tulevia biisejä, että on kiinnostavaa suomalaisena laulaa intohimoista argentiinalaista biisiä vaikka. On siinä jotain yhtäläisyyksiäkin Suomeen.