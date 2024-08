Trumpin kampanja riensi haukkumaan Tim Walzin – Trump: "Walz tuo helvetin"

– Walz on ehdottanut tiukempia päästönormeja kaasuautoille ja ajanut politiikkaa, jonka mukaan tuomitut rikolliset saisivat äänestää. Jos Walz ei kerro äänestäjille totuutta, me kerromme: Kamala Harrisin tavoin Tim Walz on vaarallinen ääriliberaali, ja Harrisin ja Walzin kalifornialainen unelma on jokaisen amerikkalaisen painajainen.