Trump hiiltyi jälleen tiedotustilaisuudessa ja poistui yllättäen paikalta – tämä toimittajan kysymys oli liikaa: "Älä kysy minulta, kysy Kiinalta"

– Miksi tällä on merkitystä? Miksi tästä on tehty globaali kilpailu, kun yhdysvaltalaiset menettävät henkensä yhä päivittäin?

Jo aiemmin kritiikkiä rasismista

– Tervetuloa kerhoon. Tämä on ällöttävää. Se on hänen tapansa, tviittasi puolestaan Trumpin kanssa myös aikoinaan sanaharkkaan ajautunut Valkoisen talon kirjeenvaihtaja, CNN:n poliittinen kommentaattori April D Ryan.

Trump on jo aiemmin saanut kritiikkiä siitä, että on kutsunut koronavirusta "kiinalaiseksi virukseksi". Ilmausta on pidetty rasistisena ja sen on pelätty johtavan syrjintään aasialaistaustaisia amerikkalaisia kohtaan.