Trump yritti saada liittolaisensa johtamaan alaiseensa kohdistunutta tutkintaa: "Lisää valeuutisia"

Tutkinnassa selvitettiin, syyllistyikö Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Cohen on myöntänyt maksaneensa Trumpin pyynnöstä hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittivät olleensa suhteessa Trumpin kanssa.

Cohenin lausunnot ovat asettaneet Trumpin kiusalliseen tilanteeseen, sillä myös hänet on liitetty mahdolliseen rikokseen.

Trump on väittänyt saaneensa tietää maksujen yksityiskohdista vasta jälkeenpäin. Hän on sanonut myös, että kyse ei ollut kampanjarahoista.

Myös oikeusministeri kiistää



New York Timesin mukaan Trump kysyi viime vuoden lopulla virkaa tekevältä oikeusministeriltä Matthew Whitakerilta, voisiko presidentille myötämielisen syyttäjän saada tutkinnan johtoon. Trumpilla oli mielessään liittovaltion syyttäjä Geoffrey Berman, joka on Trumpin tukijoita. Lehti perustaa tietonsa useisiin viranomaislähteisiin, joilla on suoraa tietoa asiasta.