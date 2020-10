Trump vastustaa vaaliväittelysääntöihin suunniteltuja muutoksia – näin moderaattori Chris Wallace kommentoi ehdokkaiden kohtaamista: "En ole koskaan kokenut mitään tällaista"

Yhdysvaltain presidentinvaaliväittelyiden sääntöihin ollaan vasta suunnittelemassa muutoksia, mutta maan presidentti Donald Trump on jo ilmoittanut vastustavansa niitä. Trump perustelee muutosvastarintaansa helpoksi kuvailemallaan "väittelyvoitolla".

Trump on julistanut väittelyn jälkeen itsensä tiistaisen huutokilpailun voittajaksi. Yhdysvaltalaismedioiden tekemät kyselyt viittaavat kuitenkin siihen, että demokraattihaastaja Joe Biden olisi noussut väittelyn voittajaksi.

Wallace: Trump astui kauniin kakun päälle

– En olisi koskaan uskonut, että se lähtee raiteilta sillä tavalla, Wallace sanoi New York Timesin mukaan.

Luvassa vielä kaksi väittelyä

Trump, joka on kannatuskyselyissä Bideniä jäljessä, on kutsunut Ohion Clevelandissa järjestettyä väittelyä "jännittäväksi illaksi".

Ohjelmassa on vielä kaksi väittelyä Trumpin ja Bidenin välillä. Ne pidetään 15. ja 22. lokakuuta. Näistä ensimmäinen on määrä järjestää Floridan Miamissa ja jälkimmäinen Texasin Nashvillessa. Vaalipäivä on 3. marraskuuta.