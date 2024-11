Trump valitsi Liittovaltion tietoliikenneviraston johtajan

Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump on valinnut Brendan Carrin Liittovaltion tietoliikenneviraston (FCC) johtoon. Lausunnossaan Trump kutsuu suurten teknologiayritysten arvostelijana tunnettua Brenda Carria sananvapauden soturiksi.

Carr on ollut Trumpin ensimmäisestä kaudesta lähtien FCC:n johtoryhmän vanhempi republikaaniedustaja. Trumpin hallinnon alla FCC:n johtoryhmään kuuluisi kolme republikaania ja kaksi demokraattia.

– Meidän on purettava sensuurikartelli ja palautettava sananvapaus tavallisille amerikkalaisille, Carr sanoi X:ssä valintansa jälkeen.

Carr on sanonut olevansa samaa mieltä tulevan Trumpin hallinnon kanssa siitä, että sääntelyä tulisi vähentää ja televisioyhtiöitä rangaista siitä, mitä tuleva hallinto on kutsunut poliittiseksi puolueellisuudeksi. Trump on useaan otteeseen vaatinut lisenssien riistämistä suurilta televisioyhtiöiltä kuten ABC:ltä, NBC:ltä ja CBS:ltä.