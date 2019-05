"Älkää enää koskaan uhatko Yhdysvaltoja" – Trump sanoo, että taistelu koituu Iranin lopuksi

– Jos Iran tahtoo taistella, se on maan loppu. Älkää koskaan enää uhatko Yhdysvaltoja, Trump kirjoitti Twitterissä.

Jännitteet Yhdysvaltain ja Iranin välillä ovat olleet viime aikoina kasvussa. Yhdysvallat on siirtänyt sotilaskalustoa Persianlahdelle ja ilmoittanut syyksi Iranin uhan. Yhdysvaltojen ulkopuolella Iranin muodostamaan uhkaan on suhtauduttu skeptisesti.

Valkoinen talo lähettää ristiriitaisia viestejä

Valkoisesta talosta on lähtenyt viime aikoina ristiriitaisia signaaleja Iraniin liittyen. Vielä viime viikolla New York Times kertoi lähdetietoihinsa vedoten, että Trump ei halua aseellista yhteenottoa Iranin kanssa. Lehden tietojen mukaan presidentti on sanonut virkaatekevälle puolustusministeri Patrick Shanahanille, että hän ei halua sotaa Iranin kanssa.