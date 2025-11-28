Presidentti Trump kertoo peruvansa valtaosan edeltäjänsä määräyksistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa viestipalvelu Truth Social -päivityksessään julistavansa edeltäjänsä Joe Bidenin sellaiset määräykset mitätöitäväksi, jotka on allekirjoitettu automaattikynää käyttäen.

Viestissä Trump kertoo näiden päätösten kattavan 92 prosenttia Bidenin allekirjoittamista määräyksistä.

Presidentin mukaan automaattikynää olisi käytetty allekirjoittamaan määräyksiä ilman Bidenin tietämystä asiasta.

– Perun täten kaikki toimeenpanomääräykset ja kaiken muun, mitä Joe Biden ei ole suoraan allekirjoittanut, koska Autopen-prosessia hoitaneet ihmiset tekivät sen laittomasti, Trump kirjoittaa.

– Joe Biden ei ollut osallisena Autopen-prosessissa, ja jos hän väittää olleensa, häntä syytetään väärän valan antamisesta, Trump kirjoittaa.

Bidenin viimeisiin määräyksiin kuuluivat muun muassa ennakoivat armahdukset tämän perheenjäsenille ja koronaviruksen vastaisia toimia johtaneelle Anthony Faucille. Toimet tulkittiin siten, että Biden halusi toimella estää Trumpin kostotoimet oikeusteitse.