MTV Turkissa: "Rauhasta ei täällä pystyttäisi keskustelemaan" – Zelenskyillä on silti selvä tavoite

MTV:n ulkomaantoimittaja Laura Pylvänäinen kertoo Istanbulista, että Venäjältä saatetaan saada tietoa tämän illan aikana siitä, ketkä Venäjältä osallistuvat neuvotteluihin.

Venäjän ja Ukrainan on tarkoitus neuvotella rauhasta Turkin Istanbulissa huomenna torstaina. Vielä on epäselvää, ketkä kaikki osapuolet neuvotteluun osallistuvat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut tulevansa paikalle Turkkiin, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole sinne saapunut.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut osallistuvansa neuvotteluun Lähi-idän vierailunsa aikana. Hänen saapumisestaan paikan päälle ei Istanbuliin kuitenkaan ole tietoa.

MTV:n ulkomaantoimittaja Laura Pylvänäinen kertoo Istanbulista, että Venäjältä saatetaan saada tietoa tämän illan aikana siitä, ketkä Venäjältä osallistuvat neuvotteluihin.

– Mitään viitteitä ei ole siitä, että Putin olisi osallistumassa neuvotteluihin. Sitä nyt odotetaan, mitä Putin Zelenskyin kutsuun vastaa. Niin kauan kuin kieltäytymistäkään ei ole tullut, on kaikki täysin auki, Pylvänäinen sanoo.

Joka tapauksessa Zelenskyi ainakin matkustaa Turkin pääkaupunkiin Ankaraan tapaamaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogania.

– He ainakin tapaavat ja keskustelevat siellä. Zelenskyi on sanonut olevansa valmis lyhyelläkin varoajalla matkustamaan Istanbuliin, jota Putin on viime viikonloppuna ehdottanut neuvottelupaikaksi, Pylvänäinen kertoo.

Pöydällä tulitauko

Mikäli Putin ja Zelenskyi tapaisivat, aikoisi Zelenskyi puhua mahdollisesta tulitauosta.

– Zelenskyi on sanonut, että Putinin ja hänen maailmankatsomuksensa ovat niin erilaisia, että rauhasta ei täällä Istanbulissa pystyttäisi keskustelemaan. Aikeissa olisi nimenomaan saada mahdollinen tulitauko ja pysäytys tälle sodalle edes hetkellisesti, jotta molempien maiden delegaatiot voisivat jatkaa siitä eteenpäin kohti todellista rauhaa, Pylvänäinen sanoo.

Mikäli Putin ei saavu Istanbuliin, olisi se Pylvänäisen mukaan selvä merkki Yhdysvalloille siitä, ettei Venäjä ole valmis rauhan etenemiseen.