Trump on huvittava luuseri ja Biden kylvää sotaa – Venäjän tähtiuutisankkuri kertoo CNN:n erikoishaastattelussa, kuinka Venäjän mediassa katsotaan USA:n presidentinvaaleja

Dmitry Kiseljov on Venäjän valtion ohjaaman Rossija segodnja -televisiokanavan pääuutisankkuri. Tehtävään hänet nimitti itse presidentti Vladimir Putin.

Häntä myös tituleerataan Kremlin pääpropagandistina, ja esimerkiksi EU on asettanut häntä vastaan pakotteita.

Hän on myös skeptinen, että Trumpin toinen kausi auttaisi lämmittämään välejä.

Kiseljov: Bidenin on turha uhota

Toisaalta hän ei myöskään toivo voittoa Trumpin kilpakumppanille, demokraattien Joe Bidenille. Vaikka Biden on painottanut, ettei halua sotaa, on hän esiintynyt uhmakkaana Venäjää kohtaan. Se on Kiseljovin mielestä vaarallinen tie.