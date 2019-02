Trump lisäsi painetta Venezuelan armeijaa kohtaan – tähdensi, mihin Maduron tukeminen voi johtaa: "Menetätte kaiken"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lisännyt painetta Venezuelan armeijaa ja presidentti Nicolas Maduroa kohtaan. Kannattajilleen ja Yhdysvalloissa asuville venezuelalaisille Miamissa puhunut Trump kehotti armeijaa asettumaan oppositiojohtaja Juan Guaidon tueksi.

– Ette voi paeta valintaa, joka on nyt edessänne. Voitte hyväksyä presidentti Guaidon anteliaan armahdustarjouksen ja elää elämäänne rauhassa perheidenne ja maanmiestenne kanssa, Trump sanoi.

Valtaosa Venezuelan armeijan johdosta on pysynyt Maduron tukena. Yhdysvallat ja kymmenet muut maat ovat tunnustaneet parlamentin puhemiehen Guaidon maan väliaikaiseksi presidentiksi.

"Hän mieluummin näkee kansansa nääntyvän nälkään kuin antaa heille apua"

Poliittisen kriisin lisäksi Venezuelassa on myös humanitaarinen kriisi. Suuret määrät Yhdysvaltojen lähettämää humanitaarista apua makaa Kolumbian puolella Venezuelan rajaa, sillä Maduro on kieltänyt armeijaa päästämästä avustustarvikkeita maahan.

– Ikävä kyllä diktaattori Maduro on estänyt tämän elintärkeän avun pääsyn maahan. Hän mieluummin näkee kansansa nääntyvän nälkään kuin antaa heille apua, Trump sanoi.

– Maduro ei ole venezuelalainen patriootti, hän on Kuuban sätkynukke.

Guaido puolestaan on antanut Maduron hallinnolle lauantaihin asti aikaa päästä avustustarvikkeet rajan yli. Jos näin ei tapahdu, Guaido aikoo tuoda avustuslähetykset maahan itse vapaaehtoisten avulla. Hänen tavoitteenaan on kerätä miljoonan vapaaehtoisen joukko hakemaan avustustarvikkeita, ja tähän mennessä 600 000 on jo ilmoittautunut mukaan.