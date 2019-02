Venezuelan johtajat kiistelevät humanitaarisen avun päästämisestä maahan – pelissä voi olla jopa 300 000 ihmisen henki

Guaidon mukaan jopa 300 000 ihmistä on vaarassa kuolla, jos he eivät saa ruoka- ja lääkeapua. Armeija on toistaiseksi tukenut vilpillisissä vaaleissa jatkokaudelle valittua maan presidenttiä Nicolas Maduroa, joka on vannonut estävänsä avun pääsemisen perille. Maduron mukaan humanitaarinen apu olisi ensiaskel Yhdysvaltojen johtamassa hyökkäyksessä.