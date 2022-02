Tre Kronorilla vain puolet joukkueesta mukana ensimmäisissä harjoituksissa Pekingin olympiakisoissa

– Mitä minä olen kuullut, niin kukaan ei ole antanut positiivista näytettä, mutta Ruotsin olympiakomitealla on tarkempi seuranta sen suhteen, Anton Lander sanoi Aftonbladetille.

Ruotsin olympiaturnaus miesten osalta käynnistyy ensi torstaina Latviaa vastaan. Sen valmistautuminen kisoihin on ollut vaikeaa, sillä koronatilanne on estänyt tavanomaisen harjoittelun ja kokoontumiset. Useat pelaajista eivät ole harjoitelleet seurajoukkueensa kanssa viikkoihin ja edellisestä pelistäkin on aikaa lähes kuukausi.