Suojatietä ylittämässä ollut jalankulkija on jäänyt henkilöauton alle Outokummussa.
Poliisi kertoo, että onnettomuus tapahtui Outokummussa Polvijärventien ja Louhelankadun risteyksessä kello kahden jälkeen iltapäivällä.
Jalankulkija loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja hänet toimitettiin hoidettavaksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Osalliset ovat paikallisia. Pelastuslaitoksen mukaan auton alle jäänyt oli vanhempi mieshenkilö.
Henkilöauton kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä törkeästä vamman tuottamuksesta.
Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan.