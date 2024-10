Traaginen tieto 18-vuotiaan kuolemasta: Tapauksella silminnäkijä – makasi silti puolitoista tuntia maastossa

Blick julkaisi perjantaina laajan artikkelin nuoren sveitsiläispyöräilijän kuolemasta. Lehden tietoon on tullut useita seikkoja, jotka eroavat poliisin aiemmin tiedottamista tapahtumista.

Lehden saamien tietojen mukaan tapauksella on aiemmin kerrotusta poiketen ollut silminnäkijä. Furrerin takana ajanut kilpailija kertoi tiistaina Blickille, että hän näki ulosajon, mutta ei todistanut kaatumista. Tämä on ristiriidassa sen käsityksen kanssa, joka poliisilla on tapahtuneesta.