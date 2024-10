TPS-pelaaja kuljetettu ambulanssilla sairaalaan – liigapeli keskeytyi

Maikola on ollut tilanteen jälkeen tajuissaan. Hänet kuljetettiin sairaalaan lisätutkimuksiin.

Viidestä ottelusta 14 pistettä kerännyt TPS on sarjassa kolmantena, pisteen päässä kärkikaksikosta EräViikingit ja SB-Pro. Turkulaisjoukkue on kuitenkin pelannut kaksi ottelua tätä kaksikkoa vähemmän. SaiPa on yhdeksännellä sijalla.