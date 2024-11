TPS:n tähtipelaaja Petrus Palmu on ajautunut viime otteluissa joukkueensa nelosketjuun.

Taitava ja juonikas Palmu oli alkukauden sivussa loukkaantumisen vuoksi. Nyt pienikokoisen, mutta vahvan hyökkääjän vyölle on kertynyt kahdeksan ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt neljä (2+2).

Palmu on osoittanut aiemmin urallaan olevansa parhaimmillaan yksi SM-liigan kirkkaimmista tähdistä, mutta viime otteluissa Palmu on ajautunut TPS:ssä rooliin, joka kummastuttaa suuresti MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiveä.

– Nyt on viime pelit mennyt nelosketjussa. Hän on pelannut sellaista 12-14 minuuttia. Siellä on yksi 20 minuutin peli. Jos ajattelee häntä persoonana, niin Olli Jokinenhan sai hänestä (Jukureissa) SM-liigatähden esille. Hän on pelaajana mentaliteetiltaan sellainen, että saa nähdä, saako hän nelosketjusta itsestään irti, Kivi pohtii Liigaviikossa.

– Pelaajat ovat erityyppisiä. Jotkut eivät korviaan lotkauta, mutta hän on sellainen artisti, että jos on hetken siellä ketjussa, niin vaikeaa on. Sekin kuvastaa, että jotain isoja ratkaisuja siellä on pelillisesti ja kokoonpanollisesti tehty.

TPS ottaa mittaa Lukosta perjantain Hockey Night -studio-ottelussa. Ottelua voi seurata MTV3-kanavalla ja MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella kello 19.25 alkaen.

1:56