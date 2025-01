TPS-luotsi lupaa ryhtyä koviin toimenpiteisiin – "Ei kestä päivänvaloa"

TPS:n päävalmentaja Tommi Miettinen aikoo reagoida voimakkaasti joukkueensa tylyyn 0–6-kotitappioon.

TPS kyykkäsi keskiviikkona pahemman kerran kotiyleisönsä edessä, kun se jäi tylysti KooKoon jalkoihin. Varsinkin päätöserä oli turkulaisilta heikko, kun KooKoo heilutti maaliverkkoa vielä kolmesti.

TPS:n päävalmentaja Tommi Miettinen kertoi lehdistötilaisuudessa, että karuun viimeiseen erään on pakko reagoida joukkueen sisäisillä toimenpiteillä.

– Se, mikä tässä aiheuttaa meidän kopissamme paljon toimenpiteitä, on tuo kolmannen erän esitys. Osa pelaajista antoi periksi ihan täysin. On selvää, että sitä ei pysty hyväksymään. Meillä tulee erinäköinen joukkue lauantain kotipeliin HIFK:ta vastaan. Se on selvä asia, että tämä tilanne aiheuttaa meillä toimenpiteitä, Miettinen vakuuttaa.

Yksi TPS:n Akilleen kantapää tällä kaudella on ollut kehno maalivahtipeli. Turkulaisten maalilla on nähty tällä kaudella kolme eri maalivahtia, joiden jokaisen torjuntaprosentti on tällä hetkellä todella heikko – alle 88.

– Tietyt faktat ovat noissa tilastoissa – ei niitä pääse pakoon. Meillä on tilastollisesti hyviä asioita, jotka antavat meille mahdollisuuden pelata voitosta ja sitten on asioita, jotka eivät kestä päivänvaloa, ja joilla ei pysty pelaamaan voitosta, Miettinen sanoo.