Toto Wolff esitti masentavan arvion F1-sarjasta: "Todennäköisyyksien vastaista"

Kahden viime kauden aikana Red Bull -kuljettajat ovat voittaneet 38 kilpailua 44:stä. Voitoista 34 on tullut Max Verstappenin ajamana. Nyt jo kolme maailmanmestaruutta voittanut hollantilainen keräsi kahden viime kauden aikana yksinään 1029 pistettä – vain 75 vähemmän kuin tallikaveri Sergio Pérez ja Ferrarin Charles Leclerc yhteensä.

Red Bullin tämän kauden kokonaissaldo 860 pistettä on puolestaan 45 enemmän kuin sen lähimmillä uhkaajilla Mercedeksellä ja Ferrarilla yhteensä – ja vain sata vähemmän kuin Ferrarilla kahdelta viime kaudelta yhteensä.

– Red Bull aloitti näiden sääntöjen aikakauden valtavalla erolla muihin ja on pystynyt pitämään sen yllä, Wolff sanoi Racingnews365-sivuston mukaan.

– Heidän saavutustaan on syytä kunnioittaa insinööri- ja kuljettajanäkökulmasta. Heidän voittamisensa nykyisten sääntöjen aikana on todennäköisyyksien vastaista, se on selvää.