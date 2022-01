Tosi-tv-tähti Tori Spelling erohuhujen keskellä – vietti perhelomaa ilman miestään

Spelling julkaisi uutena vuotena otoksen, jossa hän on viiden lapsensa kanssa kylpylälomalla. Uutena vuonna otetussa kuvassa 48-vuotias tähti ja osa lapsista on joulukuusen edessä.

– Avioliitto on ohi ja on ollut jo pidemmän aikaan. Tori on tavannut lakimiehet ja hakee eroa hyvin pian. Hän yrittää ensin järjestää taloutensa kuntoon, lähde kertoi.

– Tämä on ollut jo pitkään tulossa. He ovat yrittäneet saada sitä toimimaan jo vuosien ajan lastensa takia, mutta he eivät vain tule toimeen. He ovat nukkuneet eri huoneissa kuukausien ajan ja eivät ajattele olevansa enää naimisissa. Tori on valmis uudelle alulle, henkilö paljastaa.