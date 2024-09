Tosi-tv-tähti jakoi hurjat kuvat kauneusoperaation jälkeisistä kasvoistaan: "Voitte kuvitella, miltä tämä tuntuu"

MTV Katsomosta löytyvästä The Real Housewives of Orange County -tosi-tv-sarjasta tuttu Tamra Judge , 57, kävi taannoin kulmakarvojen kohotuksessa sekä ihon CO2-laserhoidossa ja kemiallisessa kuorintahoidossa. Judge kertoo hänelle tehdyistä toimenpiteistä Instagramissa, jonne hän on jakanut videoita kauneusoperaatioprosessinsa eri vaiheista.

Videolla näkyy pätkä, jonka Judge on kuvannut tunti operaatioiden jälkeen. Siinä hänen päänsä on kääritty siteisiin ja hänen ihonsa sinertää kemiallisen kuorintahoidon jäljiltä.

– Jostain syystä luulin, että eilen oli kolmas päivä operaation jälkeen, mutta se onkin tänään, joten tänään tämä on pahimmillaan. Tämä on prosessin pahin päivä, ja tämä sattuu myös olemaan syntymäpäiväni.

Judge on yksi The Real Housewives of Orange County -sarjan päähahmoista. Sarjassa seurataan Etelä-Kalifornian eliitin elämää, ja se on katsottavissa MTV Katsomossa.