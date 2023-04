Tosi-tv-tähti Caitlyn Jennerin äiti on kuollut: "Äidin menettäminen on uniikkia"

– Sydän särkyneenä ilmoitan, että äitini nukkui pois eilen aamulla, rauhallisesti. Äidin menettäminen on uniikkia, sillä hän on ainut ihminen, joka rakasti minua koko elämäni. Tulen kaipaan häntä järkyttävästi, Caitlyn kirjoitti.

Estherin on voinut nähdä Kardashian-Jenner-perheen Keeping Up with the Kardashians -realitysarjassa sekä Caitlynin omassa I Am Cait -realitysarjassa.