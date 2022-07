Kris Jennerin nostalgiaotokset ihastuttavat – seuraajilta yllättävä huomio

View this post on Instagram

Kuvakarusellin kuudes kuva on nuoresta Krisistä ja hänen äidistään. Krisillä on päällään keltainen röyhelömekko.

Kardashianin perheen elämää seurattiin Keeping Up With the Kardashians -tosi-tv-sarjassa peräti 20 kauden ajan. Sarja loppui kesäkuussa 2021. Uutta The Kardashians -sarjaa on kuitenkin tehty jo ensimmäinen kausi, joten perhe aikoo viihtyä edelleen valokeilassa.