Tornionjoen lohien sairastumista tutkitaan viranomaisvoimin – "On poikkeuksellista, että huonokuntoisia kaloja on näin paljon"

Huonokuntoisia lohia on löydetty Tornionjoesta muutamia satoja, kertoo Luken ohjelmajohtaja Petri Suuronen STT:lle. Lohet ovat nyt kutuvaiheessa ja nousevat jokea.

– On poikkeuksellista, että huonokuntoisia lohia on näin paljon, Suuronen sanoo.

Myös Ruotsista ja Norjasta on Suurosen mukaan kantautunut tietoja huonokuntoisista lohista. Ensimmäiset havainnot Tornionjoen huonokuntoisista kaloista tulivat kesäkuussa.

– Jos pääosa lohista on jatkossa tällaisia, se on lohikannalle huono juttu. Jos kyse on muutamista sadoista, se ei vielä kokonaisuudessa horjuta kantaa, Suuronen sanoo.