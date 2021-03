Tornion erikoisesta räjähdyksestä syytteet kahdelle – poliisille tuttujen epäiltyjen teko yhä mysteeri

– Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa on pyritty selvittämään erityisesti tekoon johtaneita vaikuttimia. Yhtä yksiselitteistä vaikutinta ei ole toistaiseksi noussut esille. Vaikuttimien selvittämistä jatketaan aikanaan järjestettävässä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, syyttäjälaitoksen tiedotteessa kerrottiin.

Miehet entuudestaan poliisille tuttuja

Epäillyistä toinen on parikymppinen ja toinen nelikymppinen. Poliisi on kertonut, että he ovat poliisille ennestään tuttuja.